Bennacer presto sarà aggregato al gruppo di mister Giampaolo. Il nuovo acquisto del Milan ha ancora qualche giorno di vacanza prima di cominciare a lavorare.

Nell’ultimo weekend il Milan ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Ismael Bennacer, centrocampista proveniente dall’Empoli. L’algerino, fresco vincitore della Coppa d’Africa 2019 con la sua nazionale, porterà maggiore tasso tecnico e geometrie alla mediana rossonera.

Bennacer sta godendo di qualche giorno di vacanza in più, visto l’impegno estivo avuto con l’Algeria e la necessità di staccare un po’ la spina per recuperare fisicamente. Come confermato dal Corriere dello Sport oggi, sabato 10 agosto ci sarà il rientro del giocatore dalle ferie per iniziare a prendere contatto con l’ambiente di Milanello e svolgere i primi allenamenti con la sua nuova squadra.

Ovviamente Bennacer farà un lavoro diverso inizialmente a livello di preparazione fisica, ma Marco Giampaolo ben presto lo coinvolgerà nelle esercitazioni tattiche. Il mister del Milan vuole un determinato gioco dal gruppo gruppo ed è importante che il suo credo calcistico venga appreso quanto prima.

Il 25 agosto ci sarà il debutto in campionato contro l’Udinese in trasferta e vuole una squadra preparata all’appuntamento. Prima dell’esordio nella Serie A 2019/2020 ci saranno due amichevoli da sfruttare per migliorare e probabilmente vedremo Bennacer all’opera, così come Rafael Leao e Leo Duarte.

