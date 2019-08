Oggi Patrick Cutrone potrebbe esordire in Europa League, partendo dalla panchina nel match del Wolverhampton contro gli armeni del Pyunik

Oggi alle ore 18 potrebbe iniziare ufficialmente l’avventura calcistica di Patrick Cutrone con la maglia del Wolverhampton. Non è infatti da escludere un suo esordio nel match odierno valido per i preliminari di Europa League.

L’ex attaccante del Milan, ceduto dai rossoneri ai Wolves per 18 milioni di euro più bonus, è stato convocato dal tecnico Nuno Espirito Santo per la trasferta odierna in terra armena contro il Pyunik. La sfida sarà l’andata del terzo turno preliminare della competizione europea e, se gli inglesi dovessero continuare il cammino, potrebbero incrociare il Torino ai playoff di fine agosto.

Cutrone, come riportato dal profilo Twitter ufficiale del Wolverhampton, partirà dalla panchina contro il Pyunik, lasciando il posto da titolare al centro dell’attacco ai più esperti Raul Jimenez e Diogo Jota. Ma non è da escludere un suo esordio ufficiale con la maglia arancio-nera nel corso del match.

Intanto è stato svelato il numero di maglia scelto da Cutrone con i Wolves: l’ex rossonero indosserà la 10, una cifra davvero molto importante che rappresenta quanto il club delle West Midlands punti fortemente su di lui. In bocca al lupo Patrick!

