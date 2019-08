Duarte è stato annunciato ufficialmente come nuovo difensore del Milan e adesso il suo obiettivo è superare Musacchio nella gerarchia per prendersi la maglia da titolare.

Lèo Duarte è l’ultimo colpo di calciomercato messo a segno dal Milan e va a rinforzare una difesa bisognosa di un innesto. L’addio di Cristian Zapata e i problemi fisici di Mattia Caldara hanno imposto alla dirigenza di fare un’operazione nel reparto.

Il difensore centrale brasiliano è arrivato dal Flamengo per circa 10 milioni di euro più 1 di bonus. Un affare un po’ a sorpresa, visto che il suo nome non era emerso prima che la trattativa fosse alle battute conclusive. Certamente il giocatore dovrà lavorare tanto per adattarsi subito all’Italia e agli schemi di Marco Giampaolo. La fase difensiva in Serie A viene curata diversamente rispetto a quanto avviene in Brasile. Il nostro è un calcio differente e lui dovrà essere bravo ad apprendere in tempi brevi.

Milan, sfida tra Duarte e Musacchio per affiancare Romagnoli

Oggi il quotidiano Tuttosport mette in evidenza il fatto che Duarte punterà a scavalcare Mateo Musacchio nell’attuale gerarchia della difesa. Il brasiliano vuole “rubare” il posto all’argentino nel ruolo di partner del capitano Alessio Romagnoli al centro della retroguardia. I due si daranno battaglia per convincere Giampaolo. Adesso l’ex Villarreal è in vantaggio, ma non potrà adagiarsi perché il nuovo compagno è pronto ad approfittare di un suo eventuale passo falso.

Duarte nel Flamengo era un titolare ed è già in buona condizione fisica, visto che il campionato è iniziato a fine aprile ed è tuttora in corso. Debutterà con la maglia nel Milan sabato in occasione dell’amichevole in Kosovo contro il Feronikeli, poi avrà modo di giocare ancora il 17 agosto a Cesena. Da valutare poi se Giampaolo punterà su di lui oppure su Musacchio per l’esordio in campionato del 25 agosto contro l’Udinese in trasferta. Probabile che sia l’argentino a spuntarla, poi vedremo chi vincerà questo derby sudamericano.

