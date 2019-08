Gianluigi Donnarumma e il PSG, la pista sembra riaprirsi davvero. L’ex Dt Leonardo torna alla carica e il Milan potrebbe incassare una cifra decisiva per Angel Correa

Gianluigi Donnarumma e il Paris Saint Germain, arrivano conferme. Quella trattativa arenatasi e poi definitivamente sfumata oltre un mese fa, ora potrebbe riaprirsi a gran sorpresa.

Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, nelle ultime ore si registra un nuovo approccio di Leonardo, ex Dt rossonero e attuale Ds del club transalpino, per l’estremo difensore del Diavolo.

Milan, nuovi contatti del PSG per Donnarumma

Ceduto Kevin Trapp all’Eintracht Francofort, il club dello sceicco Nasser Al-Khelaifi è tornato ad affacciarsi sul mercato dei portieri. E con un Alphonse Areola che non convince al 100% e in rotta di collisione con la tifoseria, gli occhi della dirigenza transalpina sono tornati nuovamente sul fenomeno milanista.

A differenza dell’ultima volta, dove il PSG non andò oltre a un’offerta da 20 milioni più il cartellino proprio di Areola, questa volta il rilancio potrebbe arrivare da Neymar. Perché la dirigenza attende la cessione del fuoriclasse verdeoro ormai ai ferri corti con l’ambiente, e da questa arriverà una maxi cifra che la società parigina è pronta a reinvestire sul mercato.

50 milioni di euro, resta questa la richiesta di Elliott Management Corporation per Gigio. Per il Milan si tratterebbe della più ricca plusvalenza possibile. Per ora – sottolinea il quotidiano – resta solo un’ipotesi, anche perché il giocatore rafforza il desiderio di restare dov’è – ma attenzione all’effetto domino pronto a scatenarsi a breve.

Donnarumma porterà Correa?

La cessione di Donnarumma, economicamente parlando, sarebbe un toccasana: da una parte a aiuterebbe il bilancio senza portare a nessun’altra cessione forzata, nemmeno a quella di Suso, dall’altra darebbe lo sprint necessario per chiudere l’affare riguardante Angel Correa.

Milan e Atlético Madrid, intanto, sono ancora ferme a quella distanza da 10 milioni tra domanda e proposta: da via Aldo Rossi non vanno oltre i 45 milioni complessivi, mentre i Colchoneros continuano a richiederne 55 totali.

Ciò che potrebbe far la differenza è la volontà del giocatore, il quale ha dato il suo sì al Milan e resta un grande allenato per la fumata bianca decisiva. Se la resistenza spagnola dovesse continuare, la vera forza rossonera – rivela la rosea – sarebbero il tempo e la ricchezza che potrebbe entrare in cassa.

E’ molto probabile infatti che l’Atlético abbassi il proprio muro verso la fine del mercato estivo, e il Milan, alla fine, potrebbe facilmente scavalcarlo, soprattutto se arrivasse nuova liquidità da investire per accorciare leggermente le distanze.