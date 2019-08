Milan, è praticamente completato il passaggio da Gennaro Gattuso a Marco Giampaolo. La mano del nuovo tecnico c’è e si vede perfettamente: ecco le novità

Da Gennaro Gattuso e Marco Giampaolo: circa 30 giorni dopo, la metamorfosi in casa Milan è già quasi completa.

Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, il tecnico ci è riuscito velocemente e a modo suo. Ossia senza eccessi, in punta di piedi, con sorrisi, umiltà e allenamenti applicati. Con lui a Milanello si è tornati a sorridere e a giocare a pallone, un qualcosa che effettivamente non accadeva da tempo da quelle parti.

La sfida di Giampaolo: vincere giocando bene

Così a due settimane dall’inizio del campionato, il Diavolo ha già cambiato faccia e si è lasciato alle spalle la vecchia cultura calcistica. Non si parla più solo di grinta, sangue agli occhi e senso di appartenenza, ma adesso si fa riferimento al vincere giocando bene.

Non sarà facile e Giampaolo ne è consapevole, ma ci vuole provare. Dopo una lunghissima gavetta, il tecnico nato a Bellinzona non vuole sprecare la sua grande occasione. Non sono arrivati i risultati in questo primo mese di amichevoli estive, ma in compenso sono giunte comunque grandi indicazioni. Si è visto qualcosa di interessante, di costruttivo e migliorabile.

La mano del tecnico, infatti, è già evidente e riconoscibile da tutti: possesso palla, verticalizzazioni continue, movimenti ben precisi richiesti al trequartista e alle mezzali e punta che deve scattare in profondità per cercare il goal.

Tecnico che intanto ha provato a farsi sentire anche sul mercato: magari Suso alla fine sarà comunque ceduto e al suo posto arriverà quell’Angel Correa preferito dalla dirigenza, ma intanto l’ex blucerchiato ci ha provato a metterà in difficoltà la sua dirigenza. Difficoltà per il bene supremo, ovviamente. Ma tra 15 giorni, iniziando da Udine, parola al giudice supremo per l’esame finale: il campo.

