Il difensore Davide Calabria è pronto per la nuova stagione come dichiarato nell’intervista odierna a Milan TV, con l’obiettivo Champions sempre in testa.

Già ieri Davide Calabria, interpellato da Sky Sport, aveva gridato tutta la sua voglia di ripartire e di rilanciare il Milan nei piazzamenti che contano e che meriterebbe un club così importante.

Oggi il terzino del Milan è stato intervistato anche dall’emittente ufficiale rossonera Milan TV, dove ha ribadito le sue ottime speranze per la nuova stagione: “Sono pronto a ricominciare, ho recuperato dall’infortunio in tempo per il ritiro, così da essere a disposizione del mister. Lavoriamo giorno dopo giorno, non è facile apprendere subito i nuovi metodi perché i nuovi stanno arrivando gradualmente, ma c’è grande ottimismo e fiducia”.

Calabria insiste: “Milan ok con Giampaolo”

Il rapporto con mister Marco Giampaolo appare già molto positivo: “E’ ossessionato dai dettagli, perché se si sbaglia uno sbagliano tutti. Sarà un processo lungo e particolare, ma sono contento di come si lavora con Giampaolo. I progressi nei test sono evidenti”.

Chiaro invece quale sarà l’obiettivo stagionale del Milan: “Io personalmente voglio replicare ciò che ho fatto l’anno scorso, trovando anche più continuità. Ma l’obiettivo della squadra viene prima e dunque la Champions League è la prima cosa. L’anno scorso ci è mancato poco, adesso non possiamo fallire”.

Infine Calabria si è espresso sui nuovi acquisti: “Sono arrivati calciatori di talento come Leao e Duarte, ma non posso ancora giudicarli in maniera completa. Hanno fatto pochi allenamenti, sono dei bravi ragazzi. Il tempo ci dirà il vero valore”.

