Ecco come potrebbe schierarsi domani sera il Milan di mister Giampaolo nell’amichevole in Kosovo sul campo dei campioni in carica del Feronikeli

C’è ancora molto da lavorare in casa Milan per arrivare al top in vista dell’inizio del campionato. E l’amichevole di domani sera in terra kosovara sarà importante proprio per migliorare schemi e feeling in campo.

La squadra di Marco Giampaolo sarà ospite alle ore 20:45 del Feronikeli, club campione in carica del Kosovo che vorrà certamente fare bella figura davanti ai propri tifosi. Ma sarà interessante vedere se il Milan conferma le buone cose viste nell’International Champions Cup.

Feronikeli-Milan: dove vedere l’amichevole in diretta tv e streaming

Feronikeli-Milan, la probabile formazione di Giampaolo

C’è grande curiosità dunque sull’undici titolare che il Milan domani schiererà allo stadio Rexhep Rexhepi di Drenas, impianto da circa sette mila posti e casa del Feronikeli.

Mister Giampaolo dovrà fare a meno dell’acciaccato Pepe Reina, degli infortunati Caldara e Theo Hernandez, oltre che degli ultimi arrivati in ritiro Kessie e Duarte. Convocati regolarmente invece il neo acquisto Rafael Leao, già volato a Cardiff per seguire da vicino l’amichevole con il Manchester United, e il rientrante Lucas Paquetà che aveva saltato l’ICC 2019 per le vacanze prolungate post-Copa America.

Certamente il tecnico rossonero insisterà sul 4-3-1-2 come modulo di partenza, lo stesso utilizzato nelle prime amichevoli estive. La difesa a quattro dovrebbe essere quella titolare della scorsa stagione, mentre a centrocampo in attesa dell’arrivo di Bennacer (tornerà domani dalle vacanze) dovrebbe rientrare dal 1′ minuto Paquetà, già provato come mezzala sinistra.

Conferme in attacco per Suso nel ruolo di trequartista e per Piatek come prima punta intoccabile, mentre c’è grande attesa per lo stesso Leao, che in allenamento è stato spesso schierato da seconda punta, alla ricerca del feeling giusto con il bomber polacco.

La probabile formazione del Milan anti-Feronikeli:

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Calhanoglu, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Leao. All. Marco Giampaolo

Feronikeli-Milan, assenti Kessie e Reina: i motivi