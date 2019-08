Nella lista dei convocati di mister Marco Giampaolo per l’amichevole di domani in Kosovo non sono presenti due importanti calciatori come Kessie e Reina.

Il Milan poco fa ha reso nota la lista dei convocati rossoneri che partiranno per il Kosovo, dove domani la squadra di Marco Giampaolo giocherà un’amichevole inedita in casa del Feronikeli.

All’interno di tale lista non figurano tre nomi importanti: out come previsto il difensore brasiliano Leo Duarte, arrivato solo da pochi giorni a Milanello e dunque è considerato non ancora pronto per giocare una gara vera e propria. Resterà prevedibilmente presso il centro sportivo di Carnago per fare lavoro personalizzato e prendere confidenza con i nuovi metodi di allenamento.

Impreviste invece le assenze di Franck Kessie e Pepe Reina: la mancata convocazione dell’ivoriano ha fatto pensare ad una possibile trattativa in piedi per la cessione del centrocampista. In realtà, dopo aver visto sfumare la trattativa con il Wolverhampton, non vi sono attualmente affari in corso. L’ex Atalanta invece resterà Milanello per mettersi in pari rispetto ai compagni. Infatti il calciatore si è aggregato al ritiro solo da pochi giorni dopo le meritate vacanze post-Coppa d’Africa.

Stop precauzionale invece per Reina: il secondo portiere del Milan pare stia soffrendo in questi giorni di alcuni problemi di natura intestinale. Lo staff medico rossonero ha dunque sconsigliato a Giampaolo di convocarlo. Nell’amichevole di domani sera in Kosovo sarà dunque Antonio Donnarumma il secondo portiere in carica, con il giovane Matteo Socin come terzo.

