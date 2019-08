Secondo l’esperto di calciomercato sarebbe Conti il vero obiettivo del Parma, anche se si è parlato di contatti per i terzini mancini Strinic e Laxalt.

Andrea Conti ancora nel mirino del Parma. Già qualche giorno fa si era parlato del tentativo della società ducale per il terzino del Milan, reduce da un lungo calvario e due gravi infortuni al ginocchio.

Il classe ’94 però sembrava aver deciso di restare in rossonero a giocarsi le proprie chance, nonostante nei piani del nuovo allenatore Marco Giampaolo dovrebbe essere Davide Calabria, almeno in partenza, il titolare nel ruolo di laterale destro difensivo.

Laxalt-Parma, cifre e formula dell’affare

Parma, non solo Laxalt: interesse vivo per Conti

Interesse tutt’altro che affievolito quello del Parma per Conti, almeno secondo ciò che scrive oggi l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul suo sito web personale.

Il giornalista, noto volto del canale tv Sportitalia, ha confermato gli incontri di ieri tra Milan e Parma nella sede ufficiale del club rossonero di via Aldo Rossi. Ma secondo lui il motivo primario del meeting non sarebbe stato, come scritto da molti, il sondaggio dei ducali per Diego Laxalt e Ivan Strinic. In realtà il Parma avrebbe provato ad insistere proprio per Conti, primo vero obiettivo di mercato della formazione di mister D’Aversa.

Infatti, secondo Pedullà, il Parma sarebbe interessato a Laxalt, che però non avrebbe le caratteristiche tattiche giuste per il gioco di D’Aversa, mentre avrebbe poco interesse nei confronti del croato Strinic. Esclusi dunque sviluppi nelle prossime ore per i due terzini mancini in uscita dal Milan. Qualche speranza in più per la pista Conti, ma al momento dalla sede del club rossonero viene esclusa la possibilità di una cessione (anche in prestito) del classe ’94, che ad oggi è considerato un elemento utile ed importante.

Appare strano inoltre come il Parma, nonostante abbia in squadra già due terzini destri come Iacoponi e Laurini, voglia puntare anche sull’ex Atalanta, mentre sembrano chiare le carenza sulla corsia mancina dopo gli addii di Gobbi e Dimarco.

