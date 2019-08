Il Milan scenderà in campo contro il Feronikeli alle ore 20:45. Prima amichevole in Kosovo per i rossoneri. Ecco le formazioni ufficiali appena diramate.

Tra pochissimo il calcio d’inizio dell’amichevole Feronikeli-Milan, la prima della storia per i rossoneri in Kosovo. Intanto i due allenatori hanno appena diramato le formazioni ufficiali.

Marco Giampaolo propone ovviamente il suo 4-3-1-2, e chiede continuità alla sua squadra rispetto a quanto di buono fatto vedere nelle tre amichevoli in International Champions Cup contro Bayern Monaco, Benfica e Manchester United.

Sorpresa inaspettata: non c’è Piatek nei titolari, al suo posto André Silva. Confermato invece Samu Castillejo come seconda punta. Out Rafael Leao.

Quella di questa sera in Kosovo sarà la penultima amichevole per il Milan, prima di iniziare ufficialmente la stagione in Friuli contro l’Udinese nella prima giornata di Serie A.

Il Feronikeli ha vinto il campionato kosovaro, ma è stato eliminato ai preliminari di Champions ed Europa League. È comunque una squadra da non sottovalutare, carica e pronta a dare tutto contro il Milan.

In casa rossonera c’è invece tanta curiosità per vedere all’opera Rafael Leao: il giovanissimo attaccante portoghese (classe 1999), però, non scenderà in campo da subito. André Silva sì, e al posto di Piatek. Al suo fianco Castillejo.

Per il resto, confermata la presenza di Krunic dal primo minuto come mezzala destra. Al centro c’è Biglia, Calhanoglu a sinistra.

Feronikeli (4-2-3-1): Smakiqi; Hioxha, Lladrovci, Prekazi, Islami; Dabiqaj, Faziliu; Hoti, Krkotic, Jean Carioca; Rexha.

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Rodriguez; Krunic, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, André Silva.

Here’s our starting 1⃣1⃣ for tonight’s friendly ⚽ I nostri titolari per l’amichevole con il Feronikeli ⚽#FeronikeliMilan pic.twitter.com/QLi8gJDPib — AC Milan (@acmilan) August 10, 2019

