Il Milan in Kosovo per la sua prima visita, giocherà un’amichevole contro il Feronikeli: pare che i rossoneri abbiano incassato una cifra intorno ai 250.000 euro.

Un’accoglienza incredibile quella riservata dal Kosovo per la prima visita storica del Milan. Si tratta del primo grande club a giocare nello stato proclamatosi indipendente dalla Serbia soltanto nel febbraio 2008.

Il team manager della Nazionale kosovara, Bajram Shal, ha dichiarato: “Il Milan è il primo grande club a venire in Kosovo: svolta storica”. Samir Ujkani, capitano della Nazionale, ex portiere di Palermo e Pisa, ha riferito: “Per un kosovaro il visto di viaggio è quasi impossibile. I nostri bambini, con gli idoli a casa, realizzano un sogno“. Sulla stessa scia la la judoka Majilinda Kelendi, oro olimpico a Rio: “Ora i bambini sanno che anche dopo la guerra, se vogliono qualcosa, possono averlo”.

Il Milan in Kosovo: guadagno da 250 mila euro!

Secondo il quotidiano La Repubblica oggi in edicola, il Milan dovrebbe aver ricevuto una cifra di 250.000 euro per venire a giocare in Kosovo l’amichevole contro il Feronikeli.

La visita del Milan in Kosovo può anche avere un peso politico importante, ed essere un passo verso il riconoscimento pacifico dello stato, ancora ignorato da 92 membri dell’ONU.

Ci sono dubbi però sulla presenza di pubblico allo stadio. Il problema è relativo ai biglietti, che stando a quanto riferisce il collega di Repubblica, costavano troppo: da 35 a 115 euro (lo stipendio medio, per chi ce l’ha, è sui 400). Gli organizzatori li hanno ribassati in extremis, ma resta il dubbio sul pienone. Si aspettano comunque, circa 13 mila spettatori.

Per il Milan di Marco Giampaolo sarà la penultima amichevole prima di iniziare ufficialmente la stagione, con l’impegno in campionato: esordio il 25 agosto in trasferta contro l’Udinese. Nei rossoneri c’è attesa per l’esordio di Rafael Leao, giovanissimo attaccante portoghese arrivato dal Lille nei giorni scorsi.

