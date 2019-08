Reduce da un’ottima International Champions Cup, più per il gioco che per i risultati, il Milan si prepara ad affrontare la quarta amichevole di questa estate. Sabato 10 agosto 2019, in Kosovo, prima volta in assoluto per i rossoneri, si gioca contro il Feronikeli.

I tifosi si aspettano finalmente una vittoria, mai arrivata nella tournée da poco finita. Invece Marco Giampaolo punterà ancora sulla crescita della squadra sul gioco: contro Bayern Monaco, Benfica e Manchester United sono arrivate ottime indicazioni, tanto da far passare in secondo piano le sconfitta (le prime due per 1-0, la terza a Cardiff solo ai rigori).

Sarà la penultima amichevole del Milan di questa estate. I rossoneri, infatti, il 17 agosto avranno un altro impegno contro il Cesena. Quello sarà l’ultimo test prima dell’inizio della stagione. Il campionato partirà il 25 agosto a Udine, poi la seconda giornata a San Siro contro il Brescia: già decise data, orario e copertura televisiva.

Feronikeli-Milan, ecco dove vederla in tv e streaming

Feronikeli–Milan sarà la prima apparizione in assoluto del club rossonero in Kosovo. Un’occasione importante per vedere ancora la squadra in azione e capire a che livello è, visto che il debutto in campionato è lontano solo poche settimane.

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Milan TV e in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del club rossonero.. Il fischio d’inizio è fissato alle 20.45, si gioca allo stadio “Fadil Vokkri Stadium” di Pristina.

📺 L’amichevole Feronikeli-Milan sarà trasmessa LIVE su Facebook domani alle 20.45, non perdetela ➡ https://t.co/Lfg0A20fiT ⚽ pic.twitter.com/LNcbcMU9iZ — AC Milan (@acmilan) August 9, 2019

Sarà molto interessante capire se il Milan riuscirà a ripetere le stesse ottime prestazioni dell’International Champions Cup. E chissà, magari ci sarà l’occasione per vedere in azione il nuovo acquisto Rafael Leao, presente a Cardiff contro il Manchester United ma solo in panchina.

Il portoghese ha fatto colpo su Giampaolo in questi giorni: il tecnico vede in lui la seconda punta perfetta per affiancare Krzysztof Piatek. Oggi è stato ufficializzato Léo Duarte, vedremo se sarà convocato e se avrà l’occasione di mettersi in mostra.

