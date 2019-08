In questa fase del calciomercato il Milan sta provando a sfoltire la rosa. Sulla corsia mancina di difesa ad oggi ci sono quattro interpreti. Almeno uno è di troppo. Diego Laxalt e Ivan Strinic i candidati a cambiare aria.

L’uruguagio ha più mercato rispetto al croato. C’è stato un sondaggio dello Zenit San Pietroburgo, così come di Newcastle e West Ham, infine dalla Francia. Nessuno però ha formalizzato un’offerta ufficiale. Chi si è fatto avanti con maggior concretezza, nelle ultime ore, è il Parma. Daniele Faggiano, direttore sportivo ducale, ha incontrato il Milan due giorni fa per chiedere informazioni sull’ex Genoa.

I rossoneri hanno aperto alla formula del prestito con obbligo di riscatto. Il problema è legato all’ingaggio di Laxalt: percepisce 1,8 milioni, cifra inaccessibile per le casse del Parma. Si continua a parlarne. Nel frattempo, come riportato da Sky Sport, si segnala un altro, l’ennesimo interesse per l’uruguagio.

La SPAL infatti è finita sulle sue tracce. Fares ha subito un brutto infortunio in questo pre campionato e starà fuori dai campi per lungo tempo. Semplici quindi ha bisogno di un nuovo esterno sinistro e Laxalt piace molto. Ma anche per gli emiliani c’è il nodo ingaggio. Vedremo come si evolverà la situazione.

