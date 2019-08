Buona la prima per le ragazze rossonere. Il Milan ha vinto in amichevole contro il Lugano per 1-0. Decide la solita Valentina Giacinti.

Il Milan femminile ha messo minuti nelle gambe oggi con un’amichevole pre campionato. Le rossonere hanno giocato contro il Lugano e hanno portato a casa la vittoria per 1-0. In gol, manco a dirlo, Valentina Giacinti.

A Taverne, il Milan ha portato a casa la prima vittoria di questa nuova stagione. E di questo nuovo corso, visto l’arrivo di Maurizio Ganz in panchina. Che prende il posto di Carolina Morace. Sarà difficile ripetere l’ottimo campionato fatto l’anno scorso, ma ci sono buoni presupposti.

La partita di oggi è stata decisa, come già anticipato, da Giacinti, reduce dalla meravigliosa esperienza al Mondiale in Francia (vinto poi dagli States). Valentina è scesa in campo con il solito numero nove e con la fascia da capitano, ereditata da Daniela Sabatino, passata al Sassuolo quest’estate.

In questo calciomercato il Milan femminile ha perso anche un’altra importante calciatrice: Manuela Giugliano, passata alla Roma, anche lei protagonista al recente Mondiale. Per Ganz sarà un lavoro molto difficile ma c’è ottimismo e soprattutto tanta voglia di fare. C’è grande curiosità, come sempre, intorno a questa squadra.

📸 A victorious day for the Rossonere 🆚 Lugano thanks to captain Giacinti’s winning goal 🔴⚫

📸 Buona la prima amichevole per le rossonere di Mister Ganz: Lugano battuto 1-0 grazie al gol di capitan Giacinti ☝🏻✅#FollowTheRossonere #LuganoMilan pic.twitter.com/MidSc0RjeD — AC Milan (@acmilan) August 10, 2019

