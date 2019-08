Dietrofront del Milan su André Silva? Vista la difficoltà a cedere il portoghese, ora non è escluso che venga utilizzato come risorsa in attacco.

Non sarà stato un impatto indimenticabile, ma la prestazione di André Silva nell’amichevole contro il Manchester United ha sorpreso molti tifosi e addetti ai lavori, vista soprattutto la strana situazione del portoghese.

L’attaccante del Milan è entrato nella ripresa del test match di Cardiff della scorsa settimana, mettendo in campo tanta volontà e spirito di sacrificio, oltre a realizzare con freddezza uno dei calci di rigore della lotteria finale. Pochi segnali ma buoni per un elemento considerato spesso un esubero caro e ingombrante.

Come detto la situazione di Silva è particolarmente intricata: tornato dal prestito al Siviglia, il talento lusitano classe ’95 è stato subito indicato come un calciatore da cedere immediatamente. Tutto fatto qualche settimana fa per il suo passaggio al Monaco, ma il mancato accordo tra il Milan ed il club del Principato ha fatto saltare tutto, mantenendo Silva in una sorta di ‘limbo’ oscuro e senza certezze.

Oggi però Marco Giampaolo potrebbe provare a rilanciare il suo attaccante numero 27: dopo l’ingresso confortante a Cardiff, Silva potrebbe avere spazio anche stasera nell’amichevole con il Feronikeli, magari come alternativa a Rafael Leao nel ruolo di seconda punta. Tutto si può dire a Silva tranne che non abbia qualità tecniche da vendere; se riuscisse ad unirvi anche un pizzico di continuità e di atteggiamenti volenterosi allora il Milan potrebbe anche ritrovarsi in casa un calciatore tutt’altro che inutile e fuori contesto.

