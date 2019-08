Frenata per Diego Laxalt al Parma. Ospita negli studi di Sportitalia, il Ds Daniele Faggiano ha infatti escluso l’uruguaiano: “No, non è un nostro obiettivo”

Diego Laxalt–Parma, possibile frenata. Salvo possibili bluff di mercato, lo annuncia direttamente il direttore sportivo del club emiliano. Il quale, due giorni fa, è stato comunque protagonista di un incontro a Casa Milan con Paolo Maldini.

Ospite negli studi di Sportitalia, Daniele Faggiano ha scartato il nome dell’esterno uruguayano: “Laxalt prossimo acquisto? Non faccio nomi, ma non è un nostro obiettivo. Arriveranno di sicuro giocatori di qualità in questo rush finale di mercato”.

Milan-Parma, incontro in realtà per Conti?

Come rivelato da Alfredo Pedullà nelle ultime ore, non sarebbe propriamente una bugia quella del dirigente del Parma. Perché l’incontro col Dt rossonero, in realtà, sarebbe avvenuto più che altro in funzione di Andrea Conti, con un tentativo del Parma per strappare in prestito il 24enne di Lecco alla ricerca di riscatto.

Per quanto riguarda proprio Laxalt, invece, il giocatore sarebbe anche gradito dalla società gialloblu, ma non avrebbe le caratteristiche tattiche giuste per il gioco di Roberto D’Aversa. Laxalt che intanto è tornato nel mirino del Torino: causa il grave infortunio accorso a Fares, giocatore della SPAL di fatto preso dai granata, Urbano Cairo sarebbe tornato alla carica per il sudamericano.

Laxalt verso l’addio al rossonero

12-13 milioni di euro, è questa la richiesta di Elliott Management Corporation. Con Theo Hernandez approdato di recente in rossonero, la dirigenza ha anche la necessità di sfoltire la rosa e in particolare la fascia mancina, dove ci sono addirittura in quattro per due soli posti considerando le presenze anche di Ricardo Rodriguez e Ivan Strinic.

E se il croato è difficilmente piazzabile dopo l’ultimo anno ai box, uno tra gli altri due esterni è destinato all’addio. Le quotazioni propendono più che altro per Laxalt, soprattutto considerando anche le parole del fratello di Rodriguez delle ultime ore: “Lavora sempre, lavora duramente. Lui è felice al Milan, ha sempre giocato tanto. Mi dice sempre di dare tutto sul campo, questa è la nostra filosofia”.

