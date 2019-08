Spunta un’altra concorrente per Diego Laxalt. Sull’uruguagio c’è di nuovo anche il Torino, oltre a Parma e SPAL. Mazzarri cerca un esterno con le sue caratteristiche.

Il Torino ha perso un obiettivo di calciomercato. I granata, infatti, avevano chiuso per l’acquisto di Fares dalla SPAL. La trattativa è saltata a causa dell’infortunio del giocatore. Che resterà fuori dai campi per svariati mesi.

Adesso Urbano Cairo e il direttore sportivo Bava sono tornati a scandagliare il mercato alla ricerca di un altro esterno sinistro. Secondo Tuttosport, il Torino starebbe ripensando a Diego Laxalt, accostato in questi giorni al Parma e proprio alla SPAL (che adesso deve trovare un sostituto dello stesso Fares). L’uruguagio non rientra più nei piani del Milan: ha una valutazione di 15 milioni ma si può chiudere a 12-13.

Paolo Maldini ha già incontrato il Parma per abbozzare una trattativa. Gli emiliani però non hanno ancora incontrato gli agenti di Laxalt, probabilmente lo faranno domani. Il Torino potrebbe rilanciare ed inserirsi in questa corsa. L’ex Genoa ha le caratteristiche ideali per ciò di cui ha bisogno Walter Mazzarri sulle fasce.

Infatti Laxalt si è espresso al massimo in Italia da esterno a tutta fascia in un 3-5-2, stesso modulo (o quasi) utilizzato dall’allenatore granata. Sarebbe quindi un acquisto funzionale alle prerogative tattiche. Chiaramente Cairo proverà ad abbassare le pretese del Milan e a chiudere intorno ai 12 milioni. I rossoneri sono disposti a cedere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto.

