Milan-Correa, riparte la trattativa. Il giocatore aspetta ma ha già la testa in rossonero: l’affare si può sbloccare a fine agosto

Angel Correa e il Milan, la trattativa oggi riparte. Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, dopo un weekend in cui le parti si sono concentrate più sul campo che sul mercato, in giornata le società riprenderanno i contatti e cercheranno la quadratura del cerchio.

Sarà quindi una settimana importante per il club di Elliott Management Corporation, perché il sogno dell’estate rossonera può finalmente realizzarsi.

Milan-Correa, il nodo

Il giocatore – rivela il CorSport – resta un obiettivo primario di Zvonimir Boban, il quale spera di portarlo in rossonero per sfruttarlo su tutto il fronte offensivo, in quanto può agire sia da trequartista che da seconda punta.

Convinzione che porta la dirigenza milanista a voler insistere sull’ex San Lorenzo fino alla fine, aspettando che l’Atletico però abbassi le pretese economiche.Gli spagnoli non sono certo propensi di calare la richiesta fino ai 40 milioni più 5 di bonus presentati dal Milan, ma sono altrettanto consapevoli che il giocatore ha ormai la testa altrove e vorrebbe andare via, per abbracciare proprio il mondo rossonero.

Ecco quando può sbloccarsi il tutto

Lo stesso Diego Simeone, dopo la vittoria contro la Juventus in amichevole, ha confermato che si attende solo che la trattativa si sblocchi: “Siamo aperti a tutto quello che verrà, e succede sempre qualcosa alla fine del mercato”.

Ed è proprio al termine del mese di agosto – rivela il CorSport – che l’affare potrebbe realmente sbloccarsi, ossia quando l’Atletico potrebbe decidere di accontentare il giocatore.

Il Milan, intanto, tiene calda la trattativa attraverso continue telefonate all’agente di giocatore, che qualche giorno fa è stato immortalato a Casa Milan per trovare l’intesa definitiva sul contratto da cinque anni che andrebbe a firmare. Prima di affondare il colpo, però, servirà sempre una cessione.