Il futuro di Diego Laxalt resta in bilico: il terzino uruguayano lascerà il Milan, ma non è ancora convinto di alcune proposte.

Un altro calciatore della rosa del Milan con il futuro professionale ancora molto incerto è sicuramente Diego Laxalt, terzino uruguayano che non è mai entrato nel cuore della sua tifoseria attuale.

L’ex Genoa è rientrato da poco dopo le vacanze post-Coppa America, ma la sua permanenza in rossonero appare molto ardua. Laxalt non rientra nei piani di Marco Giampaolo e del Milan stesso, che nel suo ruolo ha anche investito 20 milioni di euro per assicurarsi il talentuoso francese Theo Hernandez.

Laxalt, non solo Parma: piace anche alla SPAL

Futuro Laxalt, oggi l’agente incontra il Milan

Su Laxalt si sono mosse in particolare due società di Serie A: sia il Parma che la Spal, entrambe alla ricerca di un nuovo terzino mancino, hanno sondato il terreno per il classe ’93.

Lo stesso uruguayano però non avrebbe apprezzato troppo le proposte delle due squadre emiliane: come riportato da Nicolò Schira (Gazzetta dello Sport) con un tweet di mercato il difensore del Milan avrebbe le idee ancora poco chiare, tanto da dichiararsi poco convinto dalle soluzioni Parma e Spal.

Oggi però potrebbe essere un giorno speciale per il destino di Laxalt: il suo agente Ariel Krasouski incontrerà infatti la dirigenza del Milan e si farà il punto della situazione. Le strategie sono ormai ben chiare, con i rossoneri pronti a cedere Laxalt altrove, anche con la formula del prestito, a patto che venga inserito nell’accordo anche un diritto o obbligo di riscatto futuro.

Diego #Laxalt non è convinto dalle proposte di #Parma e #SPAL (ha virato su #Reca dall’Atalanta): l’uruguaiano resta in uscita dal #Milan, che oggi incontrerà il suo agente Ariel Krasouski per cercare di trovare una soluzione. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 12, 2019

L’avventura milanista di Laxalt appare dunque molto vicina alla conclusione: per l’ex genoano solo 20 presenze in campionato con la maglia rossonera e prestazioni complessivamente poco convincenti.

