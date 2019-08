Il Monaco ha scelto l’attaccante che sostituirà Radamel Falcao: sarà il francese Ben Yedder, mentre il rossonero André Silva è ormai fuori dai radar.

Il Monaco sta per ingaggiare ufficialmente il suo nuovo centravanti titolare: secondo L’Equipe è ad un passo l’acquisto di Wissam Ben Yedder, attaccante francese in arrivo dal Siviglia.

Il club del Principato ha appena definito la cessione dello storico numero nove Radamel Falcao, pronto a vestire la maglia del Galatasaray, ed era dunque in cerca di un sostituto. Ben Yedder dovrebbe essere il calciatore ideale, con il Monaco che pagherà i 40 milioni di clausola rescissoria al Siviglia. Nell’affare potrebbe entrare anche l’esterno portoghese Rony Lopes, diretto in Spagna.

André Silva, Monaco sfumato definitivamente?

Ben Yedder non era la primissima scelta del Monaco per l’attacco: inizialmente la società francese aveva puntato su André Silva, trovando un principio di accordo per l’attaccante del Milan, il quale ha persino svolto le visite mediche.

Una trattativa congelata però per colpa del mancato accordo totale tra Monaco e Milan, con i rossoneri che dunque hanno visto sfumare una cessione onerosa (da almeno 30 milioni) e si sono ritrovati in rosa un calciatore considerato da tempo un esubero.

Con la notizia dell’acquisto prossimo di Ben Yedder, il Monaco potrebbe dire addio definitivamente all’ipotesi di ingaggiare André Silva, nonostante le pressioni dell’agente Jorge Mendes. Tutto può ancora succedere però, se ne saprà di più nei prossimi giorni.

Una sua partenza però sarebbe teoricamente la scelta migliore per tutti, eppure al momento il suo mercato sembra bloccato. L’ultima speranza del Milan sembra essere il Valencia, che in caso di addio di Rodrigo (verso l’Atletico Madrid) potrebbe puntare proprio André Silva come alternativa primaria.

