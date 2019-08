L’Atletico Madrid vorrebbe puntellare l’attacco con un nuovo acquisto di alto livello. L’obiettivo rossonero Angel Correa è sempre più vicino all’addio.

Il Milan è ancora sulle tracce di Angel Correa. Da tempo c’è il sì del giocatore, ma manca l’accordo con l’Atletico Madrid, che chiede almeno 50 milioni per il suo cartellino. L’offerta rossonera è ferma a 40 più bonus.

Il club di via Aldo Rossi ha già trovato un principio di accordo contrattuale per Correa, mentre è in alto mare la trattativa con l’Atletico Madrid. I colloqui coi Colchoneros sono in stand-by. Oltre a valutare eventuali alternative, il Milan sta ragionando anche sulle cessioni per finanziare l’acquisto di una seconda punta.

Dalla Spagna arriva una notizia che potrebbe agevolare il trasferimento di Correa al Milan entro la fine del calciomercato estivo: pare che l’Atletico stia valutando seriamente un investimento importante per un nuovo attaccante, con il quale completare il reparto offensivo.

Secondo Marca.com l’Atletico Madrid è pronto a fare un’offerta per Rodrigo, attaccante spagnolo di origini brasiliane in forza al Valencia. Servirà uno sforzo da 60 milioni di euro per acquistare il calciatore in questione, che andrebbe a prendere il posto di due sicuri partenti della rosa iberica, ovvero l’ex milanista Kalinic e lo stesso Correa.

Dunque secondo i media spagnoli l’arrivo di Rodrigo porterebbe automaticamente alla cessione (considerata ormai certa) di Correa. Qualcuno vocifera che l’argentino possa rientrare proprio nella trattativa con il Valencia, ma la destinazione non convince pienamente Correa, che ha già dato il suo benestare al Milan, primissima scelta del calciatore classe ’95 nonostante le difficoltà della trattativa. L’impressione è che dopo Ferragosto se ne saprà di più, visto che anche l’Atletico ora sembra disposto alla cessione dell’argentino.

