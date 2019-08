Pareri molto positivi dagli ex milanisti per Marco Giampaolo, nuovo allenatore del Milan già considerato un grande stratega.

C’è grande attesa e curiosità in casa Milan per quello che sarà il debutto ufficiale dei rossoneri in campionato contro l’Udinese, soprattutto per ammirare i progressi estivi svolti dalla squadra.

Il lavoro di Marco Giampaolo è dettagliato e certosino, visto che il club ha deciso di affidarsi ad un allenatore che punta principalmente sul bel gioco e su schemi ben definiti. In casa Milan in molti sono convinti che il tecnico abruzzese sia la scelta migliore per rilanciare i rossoneri, anche ascoltando il parere di un ex bandiera milanista come Massimo Ambrosini.

Intervistato da Sportmediaset, l’ex centrocampista che ha praticamente vinto tutto con la maglia del Milan ha detto la sua sulla scelta di affidarsi a Giampaolo: “Credo sia un allenatore valido e molto preparato vista la sua esperienza passata. So che ama il bel gioco e punta su questo come base del suo lavoro. E’ molto cresciuto negli ultimi anni visto che ha ampliato le sue conoscenze tattiche”.

Parole al miele di Ambrosini che confermano dunque le buone impressioni lasciate da Giampaolo dopo il primo mese di lavoro a Milanello: schemi precisi, tanto possesso di palla e movimenti tra le linee, per un Milan che deve dimenticare le deludenti stagioni passate e voltare pagina.

