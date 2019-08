Rebic è tra gli attaccanti accostati recentemente al Milan, ma dall’Eintracht Francoforte giunge una smentita. Vedremo se il croato sarà oggetto di trattativa o meno prossimamente.

Il Milan è alla caccia di un rinforzo in attacco, ma non si registrano accelerare in questi giorni. Il grande obiettivo è sempre Angel Correa, però in Spagna non escludono una sua permanenza all’Atletico Madrid.

Se non dovesse arrivare l’attaccante croato, per il quale c’è comunque distanza sul prezzo coi Colchoneros, la dirigenza rossonera prenderà un’alternativa. Si stanno valutando più nomi e uno di quelli recentemente accostati al club è Ante Rebic. Il croato classe 1993 è un profilo diverso rispetto a quello di Correa.

Milan e Inter su Rebic? Arrivano le parole del ds dell’Eintracht Francoforte

In ogni caso dall’Eintracht Francoforte, società nella quale milita il calciatore ex Fiorentina, non sono arrivate conferme. Il direttore sportivo Fredi Bobic ha così parlato della situazione di Rebic: «Attualmente, suppongo che rimanga – riporta Welt.de -. Speriamo e desideriamo che Ante rimanga. Finora nessun club si è avvicinato a noi e ha presentato un’offerta scritta. Ante sa cosa ha all’Eintracht. Apprezza molto il club e i fan. Comunque c’è il calciomercato è ancora aperto e non possiamo prevedere cosa succederà».

Bobic ha negato l’esistenza di contatti e di offerte per Rebic. Allo stesso tempo non ha potuto neppure garantire che l’attaccante croato rimarrà a Francoforte. Se dovesse arrivare una proposta importante, il club la valuterà. Con le ricche cessioni di Luka Jovic al Real Madrid per 60 milioni e di Sebastian Haller al West Ham United per altri 40 milioni, l’Eintracht non si trova costretto a fare cessioni. L’ex Fiorentina, valutato sui 35-40 milioni, è stato accostato sia all’Inter che al Milan. Vedremo cosa succederà.

