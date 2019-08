Il Valencia dopo aver praticamente ceduto Rodrigo all’Atletico Madrid cerca una punta: possibile interesse per André Silva del Milan.

La cessione praticamente conclusa di Rodrigo dal Valencia all’Atletico Madrid avrà una sorta di effetto da ‘vaso di Pandora’ per moltissime altre trattative di mercato sinora bloccate.

Infatti tale operazione potrebbe agevolare indirettamente il Milan: i rossoneri in questo modo vedono l’obiettivo Angel Correa sempre più vicino a lasciare l’Atletico, vista la sovrabbondanza di attaccanti. Ma non solo: c’è un altro calciatore nell’orbita rossonera che potrebbe approfittare del trasferimento di Rodrigo, oggi pomeriggio impegnato con le visite mediche di rito a Madrid.

AS conferma: accordo Atletico Madrid-Valencia per Rodrigo. Parte Correa

Calciomercato Milan: Silva al Valencia per sostituire Rodrigo?

La notizia l’ha lanciata poco fa il portale Tuttomercatoweb.com; pare che il centravanti portoghese André Silva sia stato proposto al Valencia come possibile acquisto proprio per sostituire il partente Rodrigo.

Un’operazione sulla carta che potrebbe accontentare tutti: in primis il Milan, che ha bisogno di cedere Silva per ottenere un nuovo tesoretto e risparmiare sul monte ingaggi attuale. Ma anche lo stesso calciatore portoghese, alla ricerca di una avventura che lo veda protagonista, senza parlare del Valencia che ha bisogno nel giro di pochi giorni di reperire un nuovo attaccante di qualità.

Il Monaco si è defilato nella corsa ad André Silva, in particolare dopo aver individuato in Ben Yedder il rinforzo perfetto per l’attacco, mentre resta in piedi l’ipotesi Espanyol. Il club catalano però prenderebbe Silva solo in prestito e senza garanzie sul riscatto definitivo.

Il suo agente Jorge Mendes è al lavoro: ha ottimi rapporti con il Valencia e proverà dunque a proporre concretamente il profilo del numero 27 milanista, valutato dal club rossonero tra i 25 ed i 30 milioni di euro. Si attendono novità entro Ferragosto.

Giacinti ricorda Nadia Toffa: “Che triste risveglio” – FOTO