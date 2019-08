In Spagna viene confermato il passaggio di Rodrigo dal Valencia all’Atletico Madrid. Potrebbe sbloccarsi anche quello di Correa al Milan.

Emergono conferme in merito al trasferimento di Rodrigo Moreno all’Atletico Madrid. L’attaccante di proprietà del Valencia si trasferirà nella squadra guidata da Diego Simeone.

Il quotidiano AS spiega che l’accordo tra i club è stato raggiunto: 55 milioni di euro il prezzo che i Colchoneros pagheranno. Secondo Marca, invece, è 60 la cifra esatta. Ma comunque l’operazione è ormai fatta e Rodrigo è pronto per approdare a Madrid per svolgere le visite mediche di rito e poi firmare il contratto che lo legherà all’Atletico per i prossimi anni. Il suo nome era stato accostato anche al Real Madrid e al Napoli nelle scorse settimane.

Con l’arrivo di Rodrigo per 55-60 milioni, è inevitabile pensare che adesso l’Atletico Madrid possa accelerare la cessione di Angel Correa. Secondo Cadena Ser è fatta per il suo passaggio al Milan, ma altre fonti riferiscono che l’accordo non è ancora stato trovato tra i due club. E’ risaputo che i Colchoneros chiedono 50-55 milioni, mentre l’offerta è di 45 milioni con bonus compresi. Non è escluso che nelle prossime ore la trattativa si possa sbloccare, soprattutto se la dirigenza rossonera riuscirà a cedere qualche esubero incassando così denaro utile per l’affare Correa.

Un calciatore che il Milan spera di vendere è André Silva, attaccante che Jorge Mendes cerca di piazzare da settimane. Il trasferimento al Monaco è saltato e ora i monegaschi stanno prendendo Ben Yedder dal Siviglia. Per il classe 1995 cresciuto nel Porto è spuntata l’ipotesi Espanyol, ma visto che il Valencia è alla ricerca di un nuovo centravanti non escludiamo che possa pensare proprio a lui. L’agente Mendes ha buoni rapporti col club spagnolo e dunque ci possono essere sviluppi.

