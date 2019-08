Valentina Giacinti, bomber del Milan Femminile, ha voluto ricordare con affetto e commozione la giornalista Nadia Toffa, scomparsa prematuramente oggi.

Una notizia triste che ha rammaricato tutti è giunta stamattina: Nadia Toffa non ce l’ha fatta. La nota giornalista de ‘Le Iene‘, da tempo malata, si è spenta proprio oggi.

Una notizia molto triste per l’Italia intera. Tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e del calcio le hanno dedicato un pensiero oggi. Fra questi c’è Valentina Giacinti, attaccante del Milan femminile, la quale le ha voluto renderle omaggio e ricordarla affettuosamente tramite il suo account di Instagram.

Ha pubblicato una foto di un loro vecchio incontro e ha commntato così: “Che brutto risveglio. Ciao Nadia, R.I.P.”

La Giacinti e la Toffa si erano conosciute anni fa, quando la giornalista bresciana l’aveva intervistata proprio per un servizio sul calcio femminile. Un incontro piacevole e di grande interesse, così come era abituata a fare Nadia nei suoi servizi giornalistici. Una persona speciale, come racconta chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Anche noi di MilanLive.it ci uniamo ai messaggi dell’Italia intera e mandiamo un enorme abbraccio alla famiglia.

