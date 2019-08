Calciomercato Milan: il Villarreal vorrebbe riprendersi Samu Castillejo, ceduto al club rossonero un anno fa. Operazione non semplice per costi e formula.

Il Milan sta facendo un po’ di fatica per quanto riguarda il calciomercato in uscita e di conseguenza non riesce a sbloccare le ultime operazioni in entrata che ambisce a fare. In particolare, la società mira a comprare un nuovo attaccante per Marco Giampaolo.

Serve una seconda punta rapida, abile nel dribbling e che sia in grado di garantire un discreto numero sia di gol che di assist. Nel pre-campionato in quella posizione abbiamo visto impiegato con continuità Samuel Castillejo, il quale però è un esterno offensivo e si è dovuto adattare. Lo score, però, dice che ha segnato zero reti e non ha fornito assist.

Calciomercato Milan, il Villarreal rivuole Castillejo: parte la trattativa?

Il Milan è disponibile a cedere Castillejo, giocatore tutt’altro che intoccabile sia per il club che per Giampaolo. Ma ovviamente serve l’offerta giusta, dato che non si vogliono mettere a bilancio delle minusvalenze. Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara partono da una valutazione di circa 18 milioni di euro trattabili.

Oggi La Gazzetta dello Sport rivela che sulle tracce di Castillejo c’è il Villarreal, squadra che nell’estate 2018 lo aveva venduto al Milan per circq 18 milioni più il cartellino di Carlos Bacca. Il Submarino Amarillo è pronto a riprendersi il giocatore, ancora molto apprezzato nell’ambiente, ma andrà trovata la quadra per quanto riguarda la cifra e la formula dell’operazione.

La trattativa non è ancora partita concretamente, però non è escluso che nelle prossime ore vi siano contatti tra il Villarreal e il Milan per cercare un accordo. Recentemente l’agente di Castillejo ha dichiarato che Samu resterà in maglia rossonera, tuttavia la cessione non bisogna affatto escluderla se ci sarà una proposta ritenuta congrua. Il 24enne nato a Malaga tornando nella Liga avrebbe maggiore spazio per giocare, invece a Milano rischia di fare un’altra stagione da riserva.

