Secondo il giornalista spagnolo Cristian Cimino, il Milan e l’Atletico Madrid avrebbero chiuso l’affare Angel Correa per 55 milioni.

L’Atletico Madrid è stato finora protagonista sul calciomercato. Dopo l’acquisto record di Joao Felix, i Colchoneros stanno chiudendo in queste ore per un altro importante colpo: Rodrigo. Un arrivo che libera Angel Correa.

L’argentino è da tempo un obiettivo del Milan. A fine luglio l’affare è stato dato praticamente per fatto, poi lo stop provocato da una serie di fattori. Adesso tutto si riapre, tanto che in Spagna sono certi che l’operazione è in dirittura d’arrivo. Cristian Camiño, giornalista spagnolo, sul suo profilo Twitter ha fornito gli ultimi dettagli della trattativa fra Milan e Atletico.

Correa al Milan, affare fatto?

Stando alle informazioni in possesso di Camiño, le due società avrebbero chiuso l’operazione per 55 milioni. In queste ore l’agente di Angel Correa sarebbe in viaggio verso l’Europa per definire il tutto. Un’indiscrezione molto importante quella rivelata dal collega. Sono attese conferme nelle prossime ore, anche se l’arrivo di Rodrigo all’Atletico è un segnale molto importante.

Casi cerrada la venta de Correa al Milán en 55 millones de euros. El agente de Angelito está viajando a Europa para cerrar la operación — Cristian Camiño (@caminocristiann) August 13, 2019

Si è parlato molto in questi giorni della grande differenza fra domanda e offerta. Ecco perché l’indiscrezione rivelata da Camiño ha del clamoroso, perché il Milan avrebbe accettato di spendere 55 milioni per il cartellino dell’argentino (da capire se compresi bonus o meno), cifra molto più alta rispetto ai 40 milioni iniziali. In più, i rossoneri non hanno formalizzato alcuna cessione: anzi, Jesus Suso e Gianluigi Donnarumma sono considerati adesso incedibili.

Attendiamo novità in merito a questa situazione. Ribadiamo che 55 milioni per Correa ci sembrano davvero tanti, ma tutto è possibile in questo momento. Il Milan ha già fatto un investimento importante per Rafael Leao (circa 28 milioni il costo complessivo), ma non basta: vuole una seconda punta di livello e ha individuato in Correa l’uomo giusto, tanto da (a quando pare) spingersi a spendere così tanto. In serata ci saranno sicuramente novità.

