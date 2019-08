Enorme intrigo di mercato sull’asse Valencia-Atletico Madrid-Milan. Rodrigo, Angel Correa e André Silva coinvolti. I rossoneri hanno bisogno di cedere.

Un enorme intrigo di calciomercato. Così si può sintetizzare quando sta succedendo in queste ore sull’asse Valencia–Atletico Madrid–Milan. Tre attaccanti coinvolti: Rodrigo, André Silva e Angel Correa.

I Colchoneros hanno praticamente chiuso l’affare Rodrigo col Valencia: il giocatore è già a Madrid, ma l’Atletico attende i soldi (60 milioni) per formalizzare l’accordo. Per farlo, attende l’uscita di Angel Correa. C’era un’offerta del Monaco ma l’argentino vuole il Milan. In via Aldo Rossi, però, non si schiodano dai 40 milioni più bonus, mentre la richiesta è di 50-55 milioni.

Milan, domani l’incontro con l’agente di Correa

Per riuscire a chiudere questa operazione, il Diavolo deve cedere qualcuno. Se Jesus Suso e Gianluigi Donnarumma sono incedibili, i soldi devono arrivare da André Silva. Ma il portoghese è un’opzione del Valencia. Che non ha ancora ufficializzato la cessione di Rodrigo e prima non si muove. Situazione quasi grottesca.

Il Milan, dal canto suo, non ha nessuna fretta: Paolo Maldini e Frederic Massara hanno le proprie strategie e non vogliono farsi influenzare da altri club. Una cosa però è certa: per prendere Angel Correa bisogna cedere qualcuno. Donnarumma al PSG è ancora una pista aperta, come riportato da Sky Sport: prima di provare l’affondo, Leonardo vuole prima chiudere la questione Neymar, dopodiché deciderà se fare o meno un tentativo.

I rossoneri continuano a spingere per Angel Correa e domani ci sarà un incontro con il suo agente, Jimenez, a Milano. La dirigenza vuole chiudere e questo summit servirà per capire quali sono i margini di manovra. C’è la forte volontà di chiudere ma l’intrigo è davvero molto intricato. Nel pomeriggio un giornalista spagnolo ha parlato di operazione chiusa a 55 milioni. In realtà la situazione è ancora tutta da definire.

L’agente di Ángel Correa in arrivo in Italia: lavori in corso per sbloccare l’operazione con il Milan che rimane la priorità totale dell’argentino 🔴⚫️ @SkySport #calciomercato — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2019

Rodrigo, André Silva, Correa: il Milan completa il puzzle