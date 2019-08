Le ultime notizie di calciomercato rivelano l’interesse di club della Bundesliga per Rodriguez e Calhanoglu, ritenuti non incedibili dal Milan.

Siamo quasi a metà agosto e il Milan ha voglia di accelerare il proprio calciomercato. L’obiettivo della società è quello di arrivare alla prima giornata di campionato (25 agosto) con una squadra pressoché completa.

Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara stanno lavorando intensamente sia ad operazioni in entrata che in uscita. Per sbloccare degli acquisti è importante effettuare delle cessioni. Il Milan vuole completare l’attacco con una seconda punta e l’obiettivo è sempre Angel Correa dell’Atletico Madrid, che può arrivare con la vendita di André Silva.

Calciomercato Milan, Rodriguez e Calhanoglu tornano in Bundesliga?

Ma nella squadra rossonera serve cedere anche qualcuno sulla fascia sinistra difensiva. Ci sono quattro terzini mancini e, tolto l’ultimo arrivato Theo Hernandez, gli altri sono tutti ritenuti cedibili. Quelli che possono portare un discreto gruzzoletto sono Diego Laxalt e Ricardo Rodriguez. Il primo piace a Spal, Parma, Torino e Atalanta. Ma finora sono arrivate solo proposte di prestito, formula non gradita al Milan.

Intanto oggi La Gazzetta dello Sport scrive che il Diavolo prende in esame anche le offerte provenienti dalla Germania per Rodriguez. Sembra essere lo Schalke 04 il club favorito nella corsa al terzino sinistro svizzero, che in passato ha militato nel Wolfsburg. E non è escluso che anche Hakan Calhanoglu possa tornare nella Bundesliga. Qualche manifestazione di interesse da squadre tedesche è arrivata, ma si aspettano proposte concrete adesso.

AS conferma: accordo Atletico Madrid-Valencia per Rodrigo. Parte Correa