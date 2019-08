Secondo il quotidiano spagnolo oggi, l’agente di Angel Correa sarà a Milano per discutere dei dettagli con il club rossonero e provare a chiudere l’affare.

In questo momento è in corso un vero e proprio intrigo di mercato. Angel Correa e il Milan ne sono protagonisti. Coinvolti ovviamente anche Rodrigo, il Valencia e l’Atletico Madrid.

Ieri sono arrivate indiscrezioni positive per l’arrivo dell’argentino in rossonero. Secondo un giornalista spagnolo, le società avrebbero trovato un accordo per 55 milioni, ma finora non sono arrivate conferme. Oggi il suo agente Jimenez sarà a Milano per incontrare la dirigenza rossonera e provare a sbloccare la situazione.

L’accordo tra Correa ed il Milan c’è ormai da diverse settimane: l’argentino ha rifiutato anche il Monaco perché è fortemente convinto di vestire la maglia rossonera. Ciò che manca è l’accordo con i Colchoneros.

Il Milan offre circa 40 milioni di euro, l’Atletico valuta Correa non meno di 55 milioni. La mediazione di Jimenez potrebbe comunque portare al raggiungimento di un accordo, con una via di mezzo che si aggirerebbe attorno ai 45 milioni più eventuali bonus.

Non crediamo che l’incontro di oggi pomeriggio possa sbloccare definitivamente la situazione. Il problema è che l’Atletico Madrid ha fretta: ha chiuso per Rodrigo e ha bisogno di cash per formalizzare la trattativa. Nel frattempo il Valencia pensa ad André Silva. Insomma, una situazione molto intricata che non si risolverà facilmente.

