Ci sarebbero anche Milan e Inter sulle tracce di Leonardo Campana, attaccante ecuadoriano, protagonista del Sub 20 sudamericano.

Con Rafael Leao il Milan si è assicurato uno dei talenti più cristallini del calcio europeo. Un acquisto che dà adito al progetto illustrato da Ivan Gazidis a inizio giugno. Ma non è finita qui e occhio ad altri profili interessanti.

In questi giorni si parla molto di Leonardo Campana, un centravanti ecuadoriano classe 2000, protagonista assoluto al Sub 20 sudamericano: con sei gol in nove partita, ha trascinato la sua selezione alla vittoria del titolo, in barba ai pronostici. Il Napoli sarebbe fortemente interessato ma dovrà fare i conti con la forte concorrenza.

Milan, si tratta per Leonardo Campana

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanLive.it, sul giocatore ci sarebbero anche il Milan e l’Inter. I rossoneri avrebbero già avuto un contatto col Barcelona SC Guayaquil, società ecuadoriana che detiene il cartellino del ragazzo. La richiesta è di 5 milioni, ma il club rossonero avrebbe chiesto uno sconto, così come hanno fatto anche le altre.

La situazione è molto chiara: lo prenderà chi arriverà prima ad un accordo. Il Milan è in questa corsa ma non è l’unica. Come vi abbiamo appena raccontato, c’è il Napoli, l’Inter e anche altre società europee.

Il Sub 20 sudamericano è stata una vetrina molto importante per questo attaccante: 190 cm per 80 kg, un gigante buono con il vizio del gol. Fa reparto da solo, gioca bene spalle alla porta ma è un cecchino. Caratteristiche che ben si adattano al calcio italiano, forse un po’ meno al calcio di Marco Giampaolo.

Parliamo però di un ragazzo che ha compiuto da poco 19 anni. Ha tutta la carriera davanti per migliorare le sue qualità. Che sono già molto interessanti. Sì, perché la tecnica non gli manca per nulla. Il suo idolo è Lewandowski, in patria lo paragonano a Kaviedes ma lui è più strutturato. Il Milan ci sta provando, sarebbe un altro colpo interessante in chiave futura.

