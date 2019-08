Calciomercato Milan: il club rossonero è disponibile a cedere Rodriguez e stabilisce un prezzo. Da vedere se Schalke 04 o altre società faranno l’investimento.

Con l’arrivo di Theo Hernandez, il Milan si è ritrovato ad avere ben quattro terzini sinistri in squadra. Si pensava che l’affare fosse stato fatto con la certezza di aver già ceduto qualcuno, invece così non è stato.

La dirigenza non è riuscita ancora a piazzare nessuno tra Ivan Strinic, Diego Laxalt e Ricardo Rodriguez. Non sono arrivate le giuste offerte e di conseguenza i tre sono tuttora a disposizione di Marco Giampaolo. Vero che Hernandez è infortunato e tornerà solamente a settembre, però almeno uno (se non due) va ceduto. Sia per una questione numerica che economica, dato che il club ha necessità di fare cassa per migliorare i conti del bilancio e poter pure investire in entrata.

Calciomercato Milan, Rodriguez: lo Schalke 04 non può andare all’assalto

Oggi il quotidiano La Repubblica ha spiegato che il Milan per Rodriguez chiede 20 milioni di euro. Ne sono stati pagati circa 15 per acquistarlo dal Wolfsburg nell’estate 2017 e la dirigenza vorrebbe fare un po’ di plusvalenza, considerando anche che il terzino è un titolare della nazionale svizzera.

Tra i club interessati a Rodriguez sembra esserci lo Schalke 04, che sulla fascia sinistra difensiva al momento ha a disposizione solamente Bastian Oczipka. Infatti il 20enne Jonas Carls è alle prese con un infortunio e pertanto la società tedesca vorrebbe tutelarsi acquistando un rinforzo nel ruolo. In questo momento, però, lo Schalke 04 può solamente offrire un prestito al Milan.

Il club di Gelsenkirchen ha un saldo acquisti-cessioni negativo per quasi 17 milioni, come ricordato da Eurosport, e vuole vendere prima di investire. Tra gli elementi considerati cedibili ci sono Nabil Bentaleb, Yevhen Konoplyanka e Hamza Mendyl. Solo dopo aver venduto qualcuno, lo Schalke 04 potrà eventualmente farsi avanti concretamente per Rodriguez.

