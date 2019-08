Paquetà ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Il centrocampista brasiliano ha elogiato Marco Giampaolo dopo poche settimane di lavoro.

Il nuovo Milan ha già preso forma. C’è già tanto di Marco Giampaolo nel gioco dei rossoneri: si è visto in tutte le amichevoli estive. Più volte l’allenatore si è detto soddisfatto per il lavoro svolto finora.

Contro il Feronikeli, in Kosovo, si è visto per la prima volta anche Lucas Paquetà. Giampaolo ha scelto il ruolo per lui: mezzala. Quando tutti lo davano per certo nella posizione di trequartista, l’allenatore invece lo vede in mezzo al campo, lì dove può aumentare la qualità del giro palla e degli inserimenti offensivi.

Il suo sarà un lavoro molto diverso rispetto a quello fatto con Gennaro Gattuso. In queste poche settimane di lavoro, il brasiliano si sente già un calciatore diverso. Intervenuto a Sky Sport, Paquetà ha spiegato: “Giampaolo per me è un maestro. Ha idee nuovo ed è preciso nel trasmetterle. Ha già cambiato il mio modo di giocare, nel modo e nella forma, sia in attacco che in difesa. E’ attento a tutto e questo ci permette di giocare bene“.

Cesena-Milan: dove vedere l’amichevole in diretta tv e streaming