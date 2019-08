La probabile formazione del Milan contro il Cesena per l’ultima amichevole estiva. Si scende in campo sabato 17 agosto alle ore 20:30.

Il Milan scenderà in campo sabato sera a Cesena per l’ultima amichevole estiva. Dopodiché, la squadra rossonera preparerà l’esordio in campionato contro l’Udinese, in programma fra dieci giorni esatti alle 18:00.

Finora l’allenatore ha fatto delle scelte di formazione molto precise. Probabilmente all’Orogel Stadium confermerà gran parte degli undici visti nelle ultime uscite ma con nuovi inserimenti. Ad esempio potrebbe mettere i primi minuti nelle gambe Franck Kessie, rientrato ad inizio agosto dalla Copa d’Africa, così come Lucas Paquetà, che potrebbe scendere in campo da titolare stavolta. Ma andiamo con ordine.

In porta ovviamente Gianluigi Donnarumma. In difesa potrebbe esserci il debutto di Léo Duarte al fianco di Alessio Romagnoli; ai lati Davide Calabria (con Conti pronto a subentrare) e Ricardo Rodriguez. A centrocampo, come detto, possibile esordio stagionale per Kessie con Biglia in mezzo e Calhanoglu a sinistra, occhio però a Paquetà.

In corso d’opera probabile debutto per Ismael Bennacer, che è rientrato soltanto ieri dalla Coppa d’Africa vinta con l’Algeria. Il trequartista sarà ancora Suso alle spalle di Piatek e Rafael Leao, che ha giocato per la prima volta in maglia rossonera col Feronikeli. Ballottaggio con Samu Castillejo, ma ci sono buone possibilità che il portoghese parta dal primo minuto.

La probabile formazione del Milan contro il Cesena:

(4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu (Paquetà); Suso; Leao, Piatek.

Cesena-Milan: dove vedere l’amichevole in diretta tv e streaming