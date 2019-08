Il Milan giocherà il 17 agosto 2019 l’ultima amichevole di questa estate prima del debutto ufficiale. Finora la squadra rossonera ha portato a casa soltanto una vittoria contro il Feronikeli per 2-0, poi solo sconfitte.

Nell’International Champions Cup, contro Bayern Monaco, Benfica e Manchester United, sono arrivati tre insuccessi. In queste tre gare, però, così come quella in Kosovo, si è già vista la mano di Marco Giampaolo. E questa è la cosa più importante di tutte.

Ricordiamo che il Milan farà il suo esordio ufficiale in campionato domenica 25 agosto alle 18:00 alla Dacia Arena di Udine. Prima, però, c’è l’ultima amichevole: Cesena-Milan, in programma sabato 17 agosto 2019.

Milan, finalmente! In arrivo l’app ufficiale per smartphone

Cesena-Milan, ecco dove vederla in tv e streaming

Cesena–Milan si giocherà all’Orogel Stadium Dino Manuzzi alle ore 20:30 di sabato 17 agosto. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Milan TV.

Per quanto riguarda lo streaming, è probabile che la società rossonera manderà il match in onda di nuovo sulla propria pagina Facebook come ha fatto col Feronikeli, ma non c’è stata ancora la comunicazione ufficiale.

Per adesso, per quanto riguarda lo streaming, non ci sono piattaforme, ma siamo fiduciosi che il Milan possa ripetere la bella iniziativa della volta scorsa.

Contro il Cesena sarà quindi l’ultimo test per la squadra di Giampaolo prima di pensare al campionato. In questa gara potrebbero esserci gli esordi di Leo Duarte e di Ismael Bennacer, anche se l’algerino è rientrato soltanto mercoledì dalle vacanze, ma il mister potrebbe comunque dargli un po’ di minutaggio.

Più probabile invece la prima apparizione di Duarte in difesa, da capire se dal primo minuto o a gara in corso. Adesso è ancora presto per capire quali saranno le mosse dell’allenatore, se ne saprà di più nei prossimi giorni. Vi invitiamo a seguire MilanLive.it per tutti gli aggiornamenti sul Milan.

Feronikeli-Milan 0-2: gol e highlights – VIDEO