Da quest’anno c’è un altro brasiliano nel Milan. Oltre a Lucas Paquetà, arrivato a gennaio dal Flamengo, adesso c’è un nuovo ex rubro-negro, Leo Duarte. I due si conoscono da tempo e ora condivideranno questa importante esperienza professionale.

Intervistato da Milan TV, il centrocampista ha descritto così il suo amico e nuovo compagno di squadra: “Primo di tutto è una persona splendida, un professionista esemplare, è sempre disposto ad imparare. Si tratta di un giocatore veloce e di qualità, abile con il pallone tra i piedi, interpreta bene il suo ruolo. Ovviamente per lui all’inizio sarà un po’ difficile ma è normale, perchè non capisce la lingua e posso capirlo. Cercherò di aiutarlo e sono sicuro che ci darà una mano importante”.

Su cosa gli ha detto al momento dell’arrivo al Milan: “Gli ho detto che avrebbe trovato un club enorme, come lo è il Flamengo in Brasile. Il Milan è riconosciuto in tutto il mondo. Le persone qui sono disponibili nell’aiutarti a crescere. Gli ho detto di venire qui senza timori, che sarebbe stato in buone mani e che insieme avremmo lavorato bene per aiutare il Milan a fare grandi cose”.