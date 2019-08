Le ultime sull’operazione Angel Correa: situazione ancora bloccata perché la forbice tra domanda e offerta appare sempre troppo larga.

Non c’è ancora una fumata bianca sull’asse Milan-Atletico Madrid per quanto riguarda il futuro di Angel Correa, fantasista classe ’95 che i rossoneri hanno individuato come il rinforzo ideale per l’attacco.

La situazione è ancora bloccata, come riportato dalla redazione di Sky Sport in serata: i contatti recenti tra il Milan e l’agente di Correa, ovvero Augustin Jimenez, confermano la volontà sia del club rossonero che del giocatore stesso di chiudere positivamente la trattativa. Ma appare sempre lontano l’accordo tra le due società interessate.

Milan e Atletico non si accordano: stallo nell’affare Correa

Fase di stallo e di trattativa al momento congelata dunque sul fronte Correa. Il Milan ha proposto ai ‘colchoneros’ circa 40 milioni di euro più alcuni bonus, mentre l’Atletico non sembra voler scendere dalla richiesta di almeno 50 milioni di parte fissa.

La forbice è larga e con differenze difficili da cambiare, anche se il Milan è intenzionato a fare il massimo per arrivare al talento ex San Lorenzo. Una mano potrebbe darla lo stesso Correa, che ha fatto sapere pubblicamente di voler trasferirsi al Milan, visto anche il poco spazio che rischia di avere a Madrid. Ma i rapporti tra il calciatore e la società spagnola sono ancora ottimi, dunque non si arriverà ad un muro contro muro in questo senso.

E’ possibile che dall’inizio della prossima settimana i contatti tra le parti riprendano, con Milan e Atletico pronte ad aggiornarsi e provare ad avvicinarsi: la speranza dei rossoneri è che gli spagnoli acquistino Rodrigo dal Valencia, operazione che renderebbe sempre più probabile in automatico la partenza di un elemento ‘secondario’ come Correa.

