Rumors dall’Inghilterra rivelano l’interesse del Milan per Alexis Sanchez, attaccante in uscita dal Manchester United ma molto costoso.

Il Milan vuole completare la propria squadra con una seconda punta e l’obiettivo è noto da tempo. Si tratta di Angel Correa, attaccante dell’Atletico Madrid ritenuto l’ideale per rinforzare il reparto offensivo.

La trattativa al momento è bloccata, considerando che il Diavolo deve prima cedere André Silva e deve anche raggiungere un’intesa con i Colchoneros. Infatti, il prezzo fissato dalla società spagnola è sui 50 milioni di euro e la valutazione milanista invece si aggira sui 38-40 più bonus. L’operazione è tutt’altro che vicina alla chiusura, ma non è escluso che nei tra il weekend e l’inizio della prossima settimana ci possa essere un’accelerata.

Sanchez alternativa a Correa? Operazione improbabile per il Milan

Se il Milan non dovesse riuscire a prendere Correa, dovrà pensare ad un’alternativa. Difficile che possa essere Alexis Sanchez, anche se in Inghilterra il Daily Mail inserisce anche il Diavolo tra le pretendenti all’attaccante in uscita dal Manchester United. Al cileno sarebbe interessate pure il Napoli e la Roma. Inoltre viene rivelato un incontro avvenuto ad inizio estate tra l’agente Fernando Felicevich e la Juventus.

Il trasferimento di Sanchez al Milan è improbabile, considerando che l’ingaggio è fissato a 16,4 milioni di sterline annui e dunque non è compatibile con i parametri del club rossonero. Per caratteristiche il classe 1998 potrebbe fare comodo a Marco Giampaolo, ma l’affare ci sembra impossibile e non riteniamo credibile che la dirigenza possa farsi avanti seriamente per l’ex di Udinese, Barcellona e Arsenal.

Sanchez al Manchester United finora ha fallito (5 gol in 45 presenze) e non appare più il giocatore di un tempo. Probabilmente cambiare aria gli farebbe bene, però senza un sacrificio economico importante per lui sarà complicato riuscire a cambiare squadra. Da vedere se nei prossimi giorni riuscirà a trasferirsi altrove oppure resterà alla corte di Ole Gunnar Solskjaer da riserva strapagata dell’attacco.

