Le ultime notizie sulla trattativa tra il Milan e l’Atletico Madrid per Angel Correa non portano grosse novità. Le parti devono ancora accordarsi, è tutto bloccato.

Non si sblocca ancora la trattativa per il trasferimento di Angel Correa dall’Atletico Madrid al Milan. Nonostante alcuni rumors spagnoli dessero l’operazione quasi per imminente, in realtà la situazione è ben diversa.

Il club rossonero ha due problemi:

Deve fare almeno una cessione per finanziare l’operazione. Deve trovare l’accordo economico con i Colchoneros sulla valutazione del cartellino.

Milan, vendere André Silva per prendere Correa

L’affare in uscita che il Milan vorrebbe effettuare per finanziare il colpo Correa riguarda André Silva. La sua cessione sarebbe l’ideale per permettere alla dirigenza di fare un investimento sull’argentino senza creare troppi problemi al bilancio.

Sembrava fatta qualche settimana fa per il trasferimento del centravanti portoghese al Monaco, poi è tutto saltato. Nonostante qualche voce su una riapertura possibile della trattativa, sembra che ormai ogni discorso sia stato sepolto visto che i monegaschi hanno preso Wissam Ben-Yedder dal Siviglia. Jorge Mendes, agente di André Silva, e dirigenti rossoneri stanno cercando altre soluzioni.

Negli ultimi giorni sono emerse le opzioni Valencia ed Espanyol. La prima poco percorribile senza il passaggio di Rodrigo Moreno all’Atletico Madrid, altra trattativa che sembrava ormai fatta e che invece è al momento accantonata. Per quanto concerne il club di Barcellona, il problema è vedere se vorrà investire almeno 25 milioni di euro sul centravanti del Milan. Ceduto Borja Inglesias al Betis Siviglia per 27-28 milioni, i catalani cercano un’altra punta e stanno valutando più profili.

Prezzo Correa, il Milan deve accordarsi con l’Atletico Madrid

Oltre alla cessione di André Silva, c’è da valutare la mancanza di intesa tra Milan e Atletico Madrid sul prezzo di Correa. I Colchoneros valutano il proprio attaccante non meno di 50 milioni e per adesso non concede sconti, invece il Diavolo non appare disposto a spingersi oltre i 40 milioni più un massimo di 5 di bonus.

La posizione rossonera è comprensibile e, anzi, già la valutazione fatta è molto alta se consideriamo il rendimento del giocatore. Correa ha fatto bene con Diego Simeone, però non è un titolare inamovibile e l’averlo sacrificato sulla fascia non ha fatto completamente emergere le sue qualità. Al Milan giocherebbe da seconda punta e avrebbe modo di sfruttare meglio il proprio talento. Per quanto si è visto oggi, il prezzo del Milan è più che congruo.

Ma si sa che la logica nel calciomercato tante volte non conta. Ogni club fissa i propri prezzi e a volte non è facile intavolare trattative. Vedremo se nei prossimi giorni ci sarà modo di sbloccare l’operazione. Il Milan ha già il sì di Correa e spera di poter chiudere l’accordo anche con i Colchoneros, appena avrà venduto André Silva o un altro giocatore ritenuto non incedibile.

