Il terzino Andrea Conti tentato dall’ipotesi Parma. Possibile una risposta definitiva del calciatore del Milan entro lunedì prossimo.

Non solo Correa; il calciomercato del Milan passa anche dalle cessioni e dalle possibili partenze, sia a titolo definitivo che in prestito, di alcuni suoi elementi attuali.

Uno dei giocatori attualmente in rosa che potrebbe a breve fare le valigie è Andrea Conti; il terzino classe ’94, nonostante sia stato indicato come uno dei valori aggiunti in vista della prossima stagione, potrebbe essere il prossimo milanista a cambiare aria.

L’offerta del Parma, come sostenuto stasera da Sky Sport, è molto concreta per il calciatore ex Atalanta, con Conti che inizialmente pareva aver chiuso ogni porta ad un trasferimento in Emilia. Una decisione definitiva che però verrà presa da Conti dopo un weekend di riflessione: lunedì si attende la risposta definitiva del numero 12 del Milan, che a Parma potrebbe tornare a giocare con continuità e rimettersi in carreggiata dopo due anni alle prese con operazioni al ginocchio e recuperi fisico-atletici.

Su Conti si era mosso di recente anche il Werder Brema, società tedesca che però sembra ormai aver cambiato obiettivi per la difesa. Il Parma invece insiste e spera nella volontà di Conti di allontanarsi (temporaneamente) da Milanello per tornare ad essere protagonista. Una cosa è certa: se il Milan dovesse dare l’ok alla cessione del difensore esterno, tornerà poi sul mercato per reperire un sostituto sulla fascia destra.

Sky – Affare Correa, distanza ampia tra Milan e Atletico Madrid