Il giovane neo acquisto del Milan Ismael Bennacer ha scelto di indossare la maglia numero 4, che fu di un altro grande centrocampista.

Da qualche giorno Ismael Bennacer, centrocampista algerino classe 1997, si è unito al Milan. Il talentuoso regista difensivo ha così iniziato la sua nuova avventura professionale.

Come ufficializzato sul sito ufficiale Acmilan.com, l’ex Empoli ha anche scelto il suo nuovo numero di maglia: indosserà sulle spalle il 4, lasciato libero dall’ormai ex mediano rossonero José Mauri attualmente svincolato. Una cifra piuttosto importante e storica quella che Bennacer dovrà onorare a cominciare dalla stagione che sta per partire.

Prima di lui infatti il 4 è stato scelto come numero da alcuni calciatori di primissimo piano: per esempio Mark van Bommel, Kakhaber Kaladze e persino Ruud Gullit nell’ultima sua esperienza al Milan. Ma il paragone più intrigante è quello con un altro grande centrocampista del passato rossonero, ovvero Demetrio Albertini.

Il regista classe ’71, cresciuto calcisticamente a Milanello, ha portato la numero 4 sulle spalle dal 1995 (anno in cui sono stati istituite le numerazioni fisse in Serie A) al 2002, dunque per quasi tutta la sua carriera rossonera. Bennacer oltre al numero di maglia però dovrà cercare di imitare nel gioco e nell’efficacia un mostro sacro come Albertini: l’algerino è stato acquistato come nuovo metronomo del centrocampo.

La speranza è che il 22enne, miglior calciatore dell’ultima edizione di Coppa d’Africa, possa dimostrare da subito di essere il calciatore giusto per onorare la 4 e far girare al meglio il pallone in mezzo al campo.

