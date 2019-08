Ecco perché i due nuovi acquisti del Milan, dopo il debutto con il Feronikeli, non saranno a disposizione di Marco Giampaolo a Cesena.

A sorpresa si allunga la lista dei calciatori indisponibili per Marco Giampaolo in vista del prossimo test-match estivo in casa del Cesena di domani sera.

Oltre agli infortunati Caldara, Hernandez e Reina non saranno presenti anche tre nuovi acquisti del Milan. Era facile prevedere che Ismael Bennacer, il quale si sta allenando da pochissimo tempo con i nuovi compagni, saltasse questa amichevole per mettersi in parti con la preparazione atletica.

Meno facile prevedere invece l’assenza dalla lista dei convocati di Rade Krunic e Rafael Leao, entrambi tra l’altro titolari nell’amichevole della scorsa settimana con il Feronikeli. Secondo le indiscrezioni di Calciomercato.com non ci sarebbe alcun problema fisico o stop muscolare dietro alla mancata convocazione dei due calciatori in questione per il match del ‘Manuzzi’.

Come previsto dal programma di allenamento stabilito da Giampaolo e dai suoi preparatori atletici, sia Krunic che Leao resteranno domani a lavorare a Milanello. Allenamento personalizzato per i due neo acquisti, che in questo modo potranno curare il loro ritorno a pieno regime piuttosto che rischiare sovraccarichi in partita. C’è da ricordare che Leao è sbarcato al Milan solo da meno di due settimane e che Krunic è rientrato da poco da un infortunio muscolare.

