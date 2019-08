Milan, sprint per le cessioni: sono almeno 5 i nomi in uscita. Per André Silva spunta un possibile clamoroso ritorno a Siviglia. Le ultime

In troppi, sia in campo che sul bilancio. Parallelamente ai tentativi per Angel Correa, il Milan ha bisogno di vendere. E come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, sono in tanti i nomi in uscita. Almeno cinque da qui al 2 settembre.

André Silva, Diego Laxalt, Ricardo Rodriguez, Frank Kessie e Lucas Biglia. Non sono le grandi cessioni che ci si aspettava a inizio mercato, ma sarebbero comunque utili per aiutare il bilancio e alleggerire una rosa che, senza le coppe, diventa difficile da gestire.

Milan, Laxalt e André Silva verso l’addio

Anche lo stesso Marco Giampaolo ha fatto capire che non vuole un esercito a Milanello. Il primo nome in uscita dovrebbe essere Laxalt, il cui agente ha già annunciato un incontro con la dirigenza in vista della prossima settimana. Sembrava esserci anche l’Atalanta sulle sue tracce, ma la Dea ha virato al momento su Youssouf Sabaly.

Ma in tal senso ci sono possibili novità anche per Silva. Come infatti svela il quotidiano, si riapre clamorosamente la pista Siviglia per il 26enne lusitano. Jorge Mendes ne starebbe parlando direttamente con la società per un sorprendente ritorno in Andalusia dopo l’ultima stagione.

Kessie e Biglia restano ‘bloccati’?

Bloccato invece Suso, che tranne colpi di scena non dovrebbe più partire, resta da trovare una collocazione per Kessie. L’ivoriano è un giocatore da potenziale plusvalenza, ma l’operazione risulta difficile data la chiusura del mercato inglese dove aveva più pretendenti.

L’ex Atalanta quindi, elemento del Milan di Gennaro Gattuso, è destinato a cercarsi un posto con Giampaolo, il quale, pur avendo idee diverse da Rino, sa comunque lavorare con quello che si ritrova in casa. Si aspettano sviluppi anche per Rodriguez e Biglia.

Per quanto riguarda lo svizzero, c’è la Budesliga che richiama e uno tra lui e Laxalt andrà sicuramente via, dato l’affollamento sull’out mancino. Per Biglia si aspetterà: eventuali proposte saranno sicuramente valutate, ma altrimenti rimarrà in rosa per un ultimo anno così da fare da chioccia a Ismael Bennacer.