I migliori ed i peggiori secondo la Gazzetta dello Sport dopo l’amichevole di ieri giocata dal Milan e pareggiata sul campo del Cesena.

Forse è ancora troppo assegnare valutazioni e pagelle complete ai calciatori del Milan in un periodo come questo, ancora valido per la preparazione alla nuova stagione ufficiale.

Ma è evidente chi, durante l’amichevole di ieri a Cesena pareggiata a reti bianche, si sia comportato meglio e chi invece abbia deluso non poco le aspettative. La Gazzetta dello Sport ha pubblicato stamane i cosiddetti ‘top e flop‘ della squadra milanista scesa in campo ieri allo stadio Manuzzi.

Cesena-Milan 0-0, top e flop in casa rossonera

Cominciamo dai calciatori che si sono comportati meglio; la ‘rosea’ premia prima di tutto Gianluigi Donnarumma, ancora una volta l’uomo dedito a salvare la baracca in extremis. Il giovane portiere del Milan, ormai sempre più lontano dai rumors di mercato, è stato poco impegnato nel corso del match. Ma il riflesso decisivo al 90′ su conclusione ravvicinata di Butic conferma come Gigio sia sempre sul pezzo, attento e decisivo.

Positiva la prova di Hakan Calhanoglu, o quanto meno parzialmente promettente: il numero 10 del Milan è stato inizialmente schierato da mezzala, dove a parte qualche buon cambio di gioco si è visto poco. Molto meglio invece nella ripresa, quando Giampaolo ha deciso di piazzarlo in cabina di regia. Visione di gioco e proprietà di palleggio ci sono, la soluzione può essere allettante e ideale per rilanciare il turco.

Passiamo alle note negative: l’attacco del Milan ancora una volta non ha brillato. Ne sa qualcosa Samu Castillejo, ormai una delusione continua; dopo il flop di Pristina, lo spagnolo conferma di essere poco reattivo e caotico vicino alla porta, dimostrando di non poter essere una punta d’area di rigore.

Chi invece i gol li saprebbe fare è Krzysztof Piatek; ma il numero 9 rossonero continua a girare al largo, lontano dai guizzi sotto porta a cui ci aveva abituati. Nessun gol estivo in amichevole, la speranza è che quando si ricomincerà a fare sul serio anche il Pistolero tornerà a colpire come sa.

