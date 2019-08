Gianluigi Donnarumma ha fatto benissimo in questo pre-campionato: concentrazione al massimo e grandi parate salva-risultato. Gigio è pronto per l’inizio della nuova stagione.

Le voci di mercato non hanno colpito Gianluigi Donnarumma, anzi, lui ha parato anche quelle. Nel corso di questo pre-campionato, finito ieri con lo 0-0 di Cesena, si è reso protagonista di ottime performance che spesso hanno salvato il risultato.

Emblematica la parata di ieri, splendida, su colpo di testa ravvicinato di Butic, che ha permesso al Milan di non uscire sconfitto contro il Cesena, neo-promosso in Serie C. Una figuraccia scampata grazie ad un suo grande intervento.

Nel complesso, anche nel corso dei precedenti test-match, in International Champions Cup in particolare, si è messo in mosta con ottime parate. In generale è sempre stato concentrato ad ogni partita, dimostrando grande preparazione e continuità. È pronto per l’inizio della stagione 2019/2020, ormai imminente. Il Milan infatti farà il suo esordio domenica prossima alla Dacia Arena, contro l’Udinese.

Donnarumma certezza del Milan: alla faccia del calciomercato…



Con una rosa ancora da collaudare, con i nuovi innesti ancora da inserire alla perfezione nei dettami tattici di Marco Giampaolo, Gigio Donnarumma è una certezza per il Milan: non l’unica, perché altri giocatori hanno mostrato voglia e concentrazione, ma senza dubbio il 99 rossonero è pronto a garantire il massimo del rendimento anche e soprattutto quando le partite conteranno davvero.

Manca poco all’inizio della Serie A, e anche alla chiusura del calciomercato, fissata però al prossimo 2 settembre. Le voci riguardanti il futuro di Donnarumma sono state, anche quest’anno, tantissime.

Ancora una volta è stato il PSG la squadra più interessata. Leonardo lo avrebbe volentieri acquistato, mentre gli altri dirigenti parigini non sembrano ancora essere d’accordo con l’investimento da fare per il giovane portiere di Castellammare di Stabia.

Il tempo per clamorosi risvolti di mercato c’è ancora, e ultimamente ci si deve aspettare tutto e il contrario di tutto. Ma il Milan si prepara alla nuova stagione con una certezza tra i pali: Gigio Donnarumma.

🇮🇹 #SerieATIM 2019/20 ⚽

The new season is about to kick off Rossoneri, are you ready? Start counting down: -7⃣ ⏳

Mancano 7 giorni all’inizio della nuova Serie A: siete pronti, rossoneri? -7⃣ ⏳ pic.twitter.com/6TPvOQVhWP — AC Milan (@acmilan) 18 agosto 2019

