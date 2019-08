News Milan: il club rossonero ha reso nota la creazione di una nuova app ufficiale per smartphone. Sia i clienti Apple che Android possono scaricarla dagli store.

Nella giornata di ieri il Milan ha comunicato ufficialmente una novità interessante per i tifosi. Infatti, ha annunciato la creazione di una app per smartphone. Una cosa che mancava ad un club così importante.

Inizialmente solo i clienti Apple hanno potuto scaricarla dallo store, ma oggi il Milan ha reso noto che anche i possessori di telefoni Android possono usufruirne. Sono già molti i milanisti che stanno scaricando l’app, che permetterà di essere costantemente aggiornati sulle notizie ufficiali riguardanti il club.

Questa novità è stata fortemente voluta da Ivan Gazidis, amministratore delegato arrivato a dicembre da un mondo molto diverso come quello della Premier League. La sua lunga esperienza da CEO dell’Arsenal gli permette certamente di poter apportare qualcosa di nuovo anche al Milan, anche se le realtà sono differenti.

🚨 The wait is over! Our Official #ACMilan App is now available also for Android phones 🔴⚫

🚨 L’attesa è finita! L’App ufficiale del Milan è ora disponibile anche per i dispositivi Android 🔴⚫

📲 ➡ https://t.co/SWTea3GYoA pic.twitter.com/psD6bH6rDO

— AC Milan (@acmilan) 18 agosto 2019