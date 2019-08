Roberto Mancini, commissario tecnico azzurro, ha parlato nell’intervista alla ‘Gazzetta’ sia del Milan che dei talenti rossoneri pronti per la Nazionale.

Roberto Mancini a ruota libera sul calcio italiano e sul campionato di Serie A che sta per cominciare. Il commissario tecnico azzurro ha rilasciato in tal senso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport.

Il ‘Mancio’ ha parlato, durante il lungo dialogo pubblicato oggi sulle pagine della ‘rosea’, anche di Milan. Il c.t. considera i rossoneri la possibile rivelazione della prossima stagione, pur non essendo al livello delle altre big: “Il fair play finanziario è un problema: ti costringe a fare poco sul mercato, addirittura a rinunciare all’Europa League. Ma se cambi allenatore, avere più tempo per allenarsi può essere un vantaggio per acquisire meglio il suo pensiero: il Milan può essere la sorpresa. La Juve in assoluto è la più forte, non dimentichiamo che vince da otto anni e si è pure rinforzata: anche l’Inter, ma la Juve non è stata ferma”.

Nel mirino del commissario tecnico, in vista anche di Euro 2020, ci sono alcuni talenti milanisti: “Per la fascia destra abbiamo Florenzi, Piccini, spero che Conti possa tornare quello dell’Atalanta. E spero che presto torni a stare bene anche Caldara“.

