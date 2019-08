Calciomercato Milan: Hakan Calhanoglu è tutt’altro che incedibile per il club rossonero. L’agente intanto ha avuto dei contatti con l’RB Lipsia.

Com’è stato detto più volte, il Milan ha bisogno di effettuare alcune cessioni. Ci sono diversi giocatori che il club ritiene vendibili, ma ci sono delle difficoltà ad effettuare operazioni in uscita.

Non che manchino manifestazioni di interesse nei confronti degli esuberi rossoneri, il problema riguarda le offerte. Non arrivano proposte ritenute congrue: diversi prestiti oppure valutazioni dei cartellini più basse di quelle date dalla dirigenza. Ovviamente il Milan, pure avendo necessità di vendere, non vuole fare regali e deve badare anche a fare qualche plusvalenza a bilancio.

Calciomercato Milan, RB Lipsia ancora su Calhanoglu?

Tra i giocatori che il Diavolo ritiene cedibili c’è Hakan Calhanoglu, impiegato come titolare nel pre-campionato ma mai pienamente convincente. Marco Giampaolo lo ha utilizzato da mezzala sinistra e il turco continua a mostrare solo alcuni sprazzi del talento che si era visto ai tempi del Bayer Leverkusen e nella seconda metà della prima stagione al Milan.

Se dovesse arrivare un’offerta tra i 20 e i 25 milioni di euro, la società sicuramente la valuterebbe. Hakan è a bilancio per circa 10,6 milioni e dunque una cessione ad oltre 20 milioni permetterebbe di fare una discreta plusvalenza. Al momento non c’è un’offerta di questo tipo, ma il quotidiano Tuttosport oggi conferma che l’RB Lipsia ha avuto dei contatti con l’agente di Calhanoglu. Una richiesta di informazioni per capire se ci siano margini per una trattativa.

Già a gennaio l’RB Lipsia si era interessato al centrocampista turco, salvo poi decidere di non affondare il colpo per ragioni economiche. Da vedere se adesso il club di proprietà della Red Bull deciderà di fare una proposta concreta al Milan per acquistare il calciatore.

