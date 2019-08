Il Milan ha cercato nel recente passato Mario Mandzukic, attaccante della Juventus che però al momento non rientra nelle strategie rossonere.

Nelle ultime ore alcuni media stanno rilanciando la notizia di un interesse possibile e concreto del Milan per Mario Mandzukic, attaccante in uscita dalla Juventus.

I rossoneri, che valutano sempre come prima opzione per l’attacco l’argentino Angel Correa dell’Atletico Madrid, si sarebbero informati con la Juve per l’ingaggio del numero 17 croato. Una notizia confermata in parte dal giornalista Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia.

Il noto esperto di calciomercato ha confermato un sondaggio di qualche settimana fa del Milan per Mandzukic, sapendo che la società bianconera è costretta ad alcuni tagli di ‘lusso’ per evitare di avere una sovrabbondanza in vista della prossima stagione. Un sondaggio che però non si è trasformato in una trattativa vera e propria, visto che i rossoneri avrebbero appurato la difficoltà di effettuare l’operazione soprattutto per via dei costi comunque elevati. L’ingaggio attualmente garantito al croato è sui 5 milioni di euro netti annui, troppi.

Dunque ad oggi l’opzione Mandzukic resta soltanto una ’boutade’ di cronaca, visto che il Milan pare avere le idee chiare per l’attacco. I rossoneri puntano forte su Correa ma dovranno prima compiere qualche operazione in uscita: Pedullà ha però confermato come al momento sia tutto fermo da questo punto di vista.

Inoltre sempre il noto giornalista ha confermato come Diego Laxalt, esubero di casa Milan, sia seguito da Atalanta e Fiorentina: in particolare i viola potrebbero pensarci seriamente qualora dovessero definire la cessione di Cristiano Biraghi all’Inter.

